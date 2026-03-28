28 марта 2026 в 16:35

ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»

Фото: Cindy Riechau/dpa/Global Look Press
Армия обороны Израиля в Telegram-канале подтвердила целенаправленный удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу. Вместе с ним была корреспондент Al Mayadeen Фатима Фтуни, сотрудничавшая с «Известиями».

В ЦАХАЛ Шуайбу назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Фтуни передавала кадры из района ливанского города Тайбе, где происходят столкновения между ливанскими и израильскими силами. Она также сообщала о присутствии израильских подразделений в южных кварталах города.

Журналисты погибли во время атаки беспилотников ЦАХАЛ по югу Ливана. В редакции Al-Mayadeen назвали действия израильской армии подлыми.

Ранее российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.

Корреспондент между тем рассказал, что перед атакой ЦАХАЛ на мост в Ливане не было никаких предупреждений. Во время съемки репортажа на месте происшествия журналисты слышали лишь звук самолетов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран бьет все больнее. США едва не лишились флагмана флота: что случилось?
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

