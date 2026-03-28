ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»

Армия обороны Израиля в Telegram-канале подтвердила целенаправленный удар по журналисту телеканала Al-Manar Али Шуайбу. Вместе с ним была корреспондент Al Mayadeen Фатима Фтуни, сотрудничавшая с «Известиями».

В ЦАХАЛ Шуайбу назвали якобы террористом «Хезболлы», действовавшим под видом корреспондента. Фтуни передавала кадры из района ливанского города Тайбе, где происходят столкновения между ливанскими и израильскими силами. Она также сообщала о присутствии израильских подразделений в южных кварталах города.

Журналисты погибли во время атаки беспилотников ЦАХАЛ по югу Ливана. В редакции Al-Mayadeen назвали действия израильской армии подлыми.

Ранее российский телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме.

Корреспондент между тем рассказал, что перед атакой ЦАХАЛ на мост в Ливане не было никаких предупреждений. Во время съемки репортажа на месте происшествия журналисты слышали лишь звук самолетов.