Мэр Горловки раскрыл последствия жесткой атаки ВСУ

29 марта 2026 в 21:35

В ходе ударов ВСУ в Горловке пострадала школа, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. Отмечается, город находится в 50 километрах от Донецка. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) в Горловке повреждена школа, — сообщил Приходько.

Ранее ракеты ВСУ попытались атаковать Шебекинский округ Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто не пострадал, информация о последствиях не разглашалась. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Тольятти. По предварительным данным, никто из сотрудников предприятия и жителей города не пострадал. На место выехали оперативные службы. Федорищев также напомнил о запрете на съемку дронов и последствий атак.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

