ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

Российские войска подошли к Рай-Александровке, которая является ключевым узлом обороны ВСУ перед Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, украинские силы продолжают оказывать сопротивление, но шансы противника сокращаются.

Противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше, — сообщил Пушилин.

Он добавил, что бои продолжаются в окрестностях Красного Лимана и российские силы продолжают продвигаться вперед. По мнению Пушилина, украинская оборона испытывает серьезное давление и постепенно теряет позиции.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».

Между тем военкор Александр Коц подчеркивал, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки, и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.