29 марта 2026 в 22:23

ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

Российские войска подошли к Рай-Александровке, которая является ключевым узлом обороны ВСУ перед Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, украинские силы продолжают оказывать сопротивление, но шансы противника сокращаются.

Противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше, — сообщил Пушилин.

Он добавил, что бои продолжаются в окрестностях Красного Лимана и российские силы продолжают продвигаться вперед. По мнению Пушилина, украинская оборона испытывает серьезное давление и постепенно теряет позиции.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».

Между тем военкор Александр Коц подчеркивал, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки, и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

«14 дней»: посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление о захвате Тегерана
Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One
ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
«Меня как отрубило»: Алферова рассказала о катастрофе, изменившей ее жизнь
«Мощный циклон»: Роскосмос показал кадры Дагестана с орбиты Земли
Финляндию призвали к жесткой реакции после падения беспилотников
ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану
Более половины всех российских банков показали убытки в конце месяца
«Разделывал — и в духовку»: Киселев ловил голубей и кормил ими друзей
Мэр Горловки раскрыл последствия жесткой атаки ВСУ
В Дагестанских Огнях открыли ПВР для пострадавших от наводнения
«Быстро оформили»: Галич вспомнила о своем проступке после казуса Киркорова
В Одессе сотрудники ТЦК покалечили мужчину при задержании
Затишье перед бурей, призыв женщин: новости с фронтов СВО к вечеру 29 марта
Красный Полумесяц раскрыл число детей, погибших от ударов США и Израиля
В районе Таганрога прогремела серия взрывов
«Мы оба устали»: жена Зеленского выступила с важным заявлением
Три БПЛА самолетного типа ликвидировали в небе над Брянской областью
В Иране указали на неудачу участвующих в войне стран
Раскрыто, сколько дронов пытались атаковать Россию за семь часов
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
