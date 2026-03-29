29 марта 2026 в 21:52

«Мощный циклон»: Роскосмос показал кадры Дагестана с орбиты Земли

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Роскосмос опубликовал кадры, на которых видны последствия сильного циклона в Дагестане. Ливни и шквалистый ветер вызвали подтопления и разрушения в ряде районов республики.

В ведомстве уточнили, что съемка велась со спутников «Электро‑Л» и «Арктика‑М». Жителям региона рекомендовали соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за подтопления эвакуировали более трех тысяч человек. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков. Для тех, кто не смог разместиться у родственников, развернуты пункты временного проживания, где сейчас находятся 58 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли более 670 человек и 224 единицы техники.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги.

Дагестан
кадры
циклоны
наводнения
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
