Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One

Неизвестный дрон приблизился к самолету Air Force One, на котором обычно летает президент США Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома. В аэропорту Palm Beach временно закрыли воздушное пространство и подняли вертолеты для проверки.

Корреспондент Белого дома Эндрю Файнберг сообщил, что самолет президента не взлетал, а сам Трамп находился в гольф-клубе в Вест-Палм-Бич. Инцидент вызвал проверку безопасности и временные ограничения в воздушном пространстве.

Ранее финские СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. По информации властей, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet.

Как отметил генерал-майор Владимир Попов, налеты на Ленобласть со стороны ВСУ могут быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями непосредственно с кораблей, которые имеют трафик движения, например в финском морском пароходстве. По его словам, Киев мог договориться об этом с Финляндией, Норвегией или другими странами.