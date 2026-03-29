Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 22:34

Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Неизвестный дрон приблизился к самолету Air Force One, на котором обычно летает президент США Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома. В аэропорту Palm Beach временно закрыли воздушное пространство и подняли вертолеты для проверки.

Корреспондент Белого дома Эндрю Файнберг сообщил, что самолет президента не взлетал, а сам Трамп находился в гольф-клубе в Вест-Палм-Бич. Инцидент вызвал проверку безопасности и временные ограничения в воздушном пространстве.

Ранее финские СМИ сообщали, что два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. По информации властей, несколько небольших и медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве страны утром в воскресенье. ВВС Финляндии подняли истребители F/A-18 Hornet.

Как отметил генерал-майор Владимир Попов, налеты на Ленобласть со стороны ВСУ могут быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями непосредственно с кораблей, которые имеют трафик движения, например в финском морском пароходстве. По его словам, Киев мог договориться об этом с Финляндией, Норвегией или другими странами.

беспилотники
самолеты
Дональд Трамп
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку
Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»
Дешевый ремонт без потери качества: топ-7 альтернатив дорогим материалам
Аэропорты Краснодара и Волгограда закрылись
Атака ВСУ на Таганрог 29 марта: удар по школе, погибшие, что известно
Минэнерго Ирана сообщило об отключении электричества после атаки США
В Италии за считаные минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
В Таганроге проводят эвакуацию жителей после падения обломков БПЛА
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Таганрог
Очевидцы сообщили, что в Таганроге беспилотник ВСУ врезался в школу
«14 дней»: посольство Ирана в ЮАР высмеяло заявление о захвате Тегерана
Неизвестный дрон пролетел около самолета Трампа Air Force One
ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском
«Меня как отрубило»: Алферова рассказала о катастрофе, изменившей ее жизнь
«Мощный циклон»: Роскосмос показал кадры Дагестана с орбиты Земли
Финляндию призвали к жесткой реакции после падения беспилотников
ОАЭ добавили свой пункт в мирное соглашение по Ирану
Более половины всех российских банков показали убытки в конце месяца
«Разделывал — и в духовку»: Киселев ловил голубей и кормил ими друзей
Мэр Горловки раскрыл последствия жесткой атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.