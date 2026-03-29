«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа

США тайно разрабатывают план наземной операции против Ирана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, пишет IRIB со ссылкой на председателя парламента страны Мохаммад-Багера Галибафа. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.

Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону. Наши выстрелы продолжаются. Наши ракеты наготове. Наша решимость и вера возросли, — сказал он.

Галибаф также высказался о мирной инициативе США, включающей 15 пунктов, и заявил, что после неудачи военной кампании Вашингтон пытается достичь своих целей через дипломатию. По его словам, Тегеран хорошо осведомлен об уязвимостях американских сил и видит потерю мотивации у противника.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц избегает втягивания в совместную операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, политик держится в стороне, так как опасается, что участие в войне может привести к распаду правящей коалиции с Социал-демократической партией, которая выступает против военных действий.