29 марта 2026 в 13:22

«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа

Спикер меджлиса Галибаф: Трамп тайно планирует наземную операцию в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США тайно разрабатывают план наземной операции против Ирана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, пишет IRIB со ссылкой на председателя парламента страны Мохаммад-Багера Галибафа. По его словам, местное население усиленно готовится к моменту, когда нога американского солдата ступит на иранскую землю.

Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону. Наши выстрелы продолжаются. Наши ракеты наготове. Наша решимость и вера возросли, — сказал он.

Галибаф также высказался о мирной инициативе США, включающей 15 пунктов, и заявил, что после неудачи военной кампании Вашингтон пытается достичь своих целей через дипломатию. По его словам, Тегеран хорошо осведомлен об уязвимостях американских сил и видит потерю мотивации у противника.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц избегает втягивания в совместную операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, политик держится в стороне, так как опасается, что участие в войне может привести к распаду правящей коалиции с Социал-демократической партией, которая выступает против военных действий.

Иран
Дональд Трамп
США
войны
Стало известно, кого Путин считал достойным президентского кресла
В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек
Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами
Наводнение в Дагестане: новости 29 марта, отравленное море, трупы на пляжах
IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок
«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги
Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки
Что известно о нападении на Пашиняна в Ереване
Зеленский сделал заявление о переговорах
В ЕС рассказали об «аутсайдере» в Иране, которого США видят партнером
Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане
Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР
Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле
«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана
Канал Al Araby стал жертвой жесткого удара Израиля
Эстонцы планируют «собирать манатки» из-за украинских дронов
Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами
В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes
Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
