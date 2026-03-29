В Таганроге проводят эвакуацию жителей после падения обломков БПЛА

В Таганроге проводится эвакуация жителей из зон падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он также заявил о разрушениях и возгораниях в городе.

На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы, — написал Слюсарь.

Ранее Слюсарь заявил: воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще один получил ранение.

До этого местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. В результате удара машина загорелась. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода.