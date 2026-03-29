Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 16:40

Утонувший Ан-22 вынудил жителей Иваново отказаться от воды из-под крана

Mash: Ан-22 на дне Уводьского водохранилища мог отравить воду керосином

Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Иваново столкнулись с угрозой попадания авиационного топлива в водопроводную воду из-за последствий крушения самолета Ан-22 в Уводьском водохранилище, сообщает Telegram-канал Mash. Воздушное судно упало еще в декабре, однако его обломки и двигатели до сих пор остаются на дне водоема и могут стать причиной его загрязнения.

Местные жители пожаловались на появление на поверхности воды характерных радужных пятен и резкого химического запаха, свидетельствующих об утечке горючего. Горожане выражают серьезную обеспокоенность возможным наличием в воде токсичной жидкости, которую добавляют в топливо для предотвращения замерзания при низких температурах.

Канал отметил, что на данный момент специалисты извлекли из воды лишь часть конструкций самолета. Несмотря на установку защитных барьеров и усиление контроля за водозабором, эксперты и жители настаивают на полном подъеме всех фрагментов авиационной техники для предотвращения экологической катастрофы.

Ранее стало известно, что порядка 70% пляжей Дагестана закрыли из-за загрязнения Каспийского моря. Берега усеяны трупами тюленей и птиц. Предварительной причиной назвали слив городской канализации в море.

самолеты
Ивановская область
вода
авиакатастрофы
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.