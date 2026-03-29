Утонувший Ан-22 вынудил жителей Иваново отказаться от воды из-под крана Mash: Ан-22 на дне Уводьского водохранилища мог отравить воду керосином

Жители Иваново столкнулись с угрозой попадания авиационного топлива в водопроводную воду из-за последствий крушения самолета Ан-22 в Уводьском водохранилище, сообщает Telegram-канал Mash. Воздушное судно упало еще в декабре, однако его обломки и двигатели до сих пор остаются на дне водоема и могут стать причиной его загрязнения.

Местные жители пожаловались на появление на поверхности воды характерных радужных пятен и резкого химического запаха, свидетельствующих об утечке горючего. Горожане выражают серьезную обеспокоенность возможным наличием в воде токсичной жидкости, которую добавляют в топливо для предотвращения замерзания при низких температурах.

Канал отметил, что на данный момент специалисты извлекли из воды лишь часть конструкций самолета. Несмотря на установку защитных барьеров и усиление контроля за водозабором, эксперты и жители настаивают на полном подъеме всех фрагментов авиационной техники для предотвращения экологической катастрофы.

Ранее стало известно, что порядка 70% пляжей Дагестана закрыли из-за загрязнения Каспийского моря. Берега усеяны трупами тюленей и птиц. Предварительной причиной назвали слив городской канализации в море.