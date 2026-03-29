Что известно о массовом закрытии пляжей на Каспийском море Mash: около 70% пляжей Дагестана закрыли из-за загрязнения Каспийского моря

Около 70% пляжей Дагестана закрыли из-за загрязнения Каспийского моря, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, берега усеяны трупами тюленей и птиц. Предварительной причиной назвали слив городской канализации в море.

В материале говорится, что местные жители и туристы неоднократно жаловались властям, но проблема остается нерешенной. В Махачкале, как пишет канал, 100% проб морской воды не соответствуют гигиеническим нормативам, в Каспийске — 37,5%, в Дербенте — 11,1%, в Избербаше — 25%, в Каякентском районе — 40%.

Как сказано в публикации, осенью Роспотребнадзор выдал администрации Махачкалы предостережение, а мэрию оштрафовали за неготовность пляжей к сезону. Однако жители сомневаются, что к лету удастся подготовить полноценные места для отдыха, так как очистка идет слишком медленно.

Ранее более 300 тел средиземноморских буревестников и девяти дельфинов были обнаружены на пляжах Болгарии на севере черноморского побережья страны в районе города Шабла. По данным журналистов, это первая массовая гибель этих представителей фауны за последние 20 лет.