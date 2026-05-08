08 мая 2026 в 12:30

Врач рассказал, как не умереть от инфаркта в жару

Кардиолог Кондрахин: от инфаркта в жару может спасти обычная подсоленная вода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чтобы не уехать на скорой с инфарктом в жару, нужно не забывать пить много воды, рассказал NEWS.ru врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, терпеть жажду в зной противопоказано — это может привести к печальным последствиям. Лучше всего пить обычную воду с солью.

Основная рекомендация по профилактике инфаркта в жаркую погоду — питье воды. Лучше, если в ней будут микроэлементы, выбирать следует не лечебную воду, а обычную столовую, но подсоленную. Кроме того, можно принимать специальные препараты, восполняющие жидкость. Жажду в жару терпеть нельзя, — сказал Кондрахин.

Врач добавил, что пить нужно именно воду, а не кофе, чай, лимонады и прочие напитки. Они не восполняют запас жидкости, а кофе к тому же обладает мочегонным эффектом.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода с температурой до 28 градусов ожидается в Москве 7 мая. Однако уже на следующий день в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы.

До этого специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 8 мая, в Москву и другие регионы Центральной России придут «черемуховые» холода. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений. Через регион пройдет холодный фронт, который принесет ливни и грозы.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
