Москвичей предупредили об аномальной жаре до 28 градусов Синоптик Тишковец: холодный фронт надвинется на Москву после аномальной жары

Аномально теплая погода с температурой до 28 градусов ожидается в Москве 7 мая, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Уже 8 мая в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни и грозы.

Температура воздуха — +25–28 градусов. Для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2 градуса, — написал синоптик.

По прогнозам синоптиков, показатели окажутся на 10 градусов выше климатической нормы и приблизятся к рекорду 1967 года. Потом температура воздуха снизится до +13–18 градусов, а в выходные ожидается прохладная и дождливая погода.

Согласно прогнозу «Яндекс Погода», на следующей неделе температурный фон вернется к климатической норме. Днем воздух будет прогреваться до +19–20 градусов, в первой половине недели возможны небольшие и местами умеренные осадки, а ближе к выходным установится преимущественно сухая облачная погода. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 740–755 мм рт. ст.

Ранее Тишковец сообщил, что в пятницу, 8 мая, в Москву и другие регионы Центральной России придут «черемуховые» холода. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений. Через регион пройдет холодный фронт, который принесет ливни и грозы. Температура воздуха ощутимо понизится, но до климатической нормы. В течение суток столбики термометров не превысят +13–18 градусов.