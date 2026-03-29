Минэнерго Ирана сообщило об отключении электричества после атаки США В Тегеране и соседних областях Ирана отключили электричество после удара США

В Тегеране и ряде северных областей Ирана произошло отключение электричества, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. Повреждение электроподстанции в провинции Альборз ударами США и Израиля стало причиной перебоев в подаче энергии.

По данным ведомства, электричество было отключено в ряде районов Тегерана и Караджа. Замглавы министерства Мостафа Раджаби-Машхади сообщил, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение нескольких часов.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что удары по ядерным объектам Ирана грозят масштабным радиоактивным загрязнением. По словам дипломата, противники Тегерана продолжают наращивать эскалацию, невзирая на риск тяжелых последствий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта. Иранская сторона отвергла ультиматум, выступив с ответными угрозами.

Кроме того, она отметила, что атаки на иранские мирные ядерные объекты сводят на нет механизмы Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам дипломата, подобные удары наносятся в угоду геополитической ситуации.