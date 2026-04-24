Суд продлил арест имущества экс-замглавы Минобороны РФ

Симоновский суд Москвы продлил еще на полгода обеспечительные меры в виде ареста имущества по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса. Ограничения касаются также других фигурантов и аффилированных с ними лиц.

В суде рассматривается второе уголовное дело Иванова. Сумма взяток превышает 1,3 млрд рублей. Также ему вменяются отмывание денег в особо крупном размере и незаконное хранение и изготовление оружия. Согласно предоставленным данным, арест продлен на активы всех фигурантов дела, а также на счета и компании, связанные с ними.

В ходе предварительных слушаний по второму уголовному делу в отношении Тимура Иванова, а также бизнесмена Александра Фомина вместе с мерой пресечения в виде заключения под стражу обеспечительные меры до конца судебного разбирательства продлены на активы всех фигурантов, — отметил источник.

Защита подсудимых ранее настаивала, что арест имущества является излишним. По их словам, активы уже были изъяты в доход государства по первому делу и в рамках антикоррупционного иска. Однако в суде сообщили, что рассмотрение второго уголовного дела уже назначено. Заседания планируется проводить раз в неделю по пятницам. Всего материалы дела насчитывают более 300 томов.

