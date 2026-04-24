В Симферополе пациентка избила врача В больнице Симферополя пациентка набросилась на заведующего отделением

В Симферополе женщина напала на заведующего отделением одной из городских больниц, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Крыму. Пациентка обратилась за медицинской помощью, а после начала проявлять агрессию.

Как стало известно, в больнице она устроила дебош. Ей сделал замечание заведующий отделением, однако женщина не послушалась и набросилась с кулаками, а затем сильно толкнула.

В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением, накинулась на него с кулаками и сильно его толкнула, — говорится в сообщении.

В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа. Сотрудники Росгвардии задержали женщину на месте и передали ее в полицию. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Махачкале произошло нападение на врачей. Мужчина признался, что он целенаправленно добивался конфликта с хирургом. Он дал показания во время допроса. Правоохранители установили личность нападавшего. Злоумышленник был отправлен на медицинское освидетельствование.