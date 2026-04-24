Литва унизила Зеленского: перед кем выслуживаются прибалты, при чем тут РФ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене потребовала от президента Украины Владимира Зеленского перестать запугивать Прибалтику «российской угрозой». По ее словам, Вильнюс не видит предпосылок к нападению РФ на регион, несмотря на заявления Киева. В то же время страны Балтии продолжают выделять воздушные коридоры для украинских беспилотных атак. Чего они добиваются, как Прибалтика стала главным форпостом НАТО у российских границ и чего ожидать Москве — в материале NEWS.ru.

Что говорят в Прибалтике о «российской угрозе»

Инга Ругинене заявила, что Владимиру Зеленскому стоит избегать «запугивания» стран Балтии угрозой со стороны России. По словам премьера, в Литве сейчас не видят предпосылок для атак РФ на регион, поэтому данная риторика недопустима.

«Если бы мы увидели, что такие предпосылки существуют, то, очевидно, наша риторика бы изменилась. Сегодня я хочу сказать, что мы вкладываем значительные финансовые ресурсы в оборону, мы являемся членами альянса НАТО», — отметила она.

При этом Ругинене подчеркнула, что Литва готова ответить на возможные провокации и гибридные атаки. Также премьер-министр отметила, что стране нужно корректировать свои стратегические планы «в соответствии с сегодняшними реалиями».

Так глава литовского правительства прокомментировала слова Зеленского, который предположил, что отключения интернета в России якобы могут быть прелюдией к усилению атак на Украину или началу наступления в других регионах. По словам украинского президента, некоторые страны — например, Литва, Эстония и Латвия — не готовы к полномасштабной конфронтации из-за своих небольших размеров.

Почему прибалты перестали «бояться» Россию

До премьера Литвы об отсутствии угроз со стороны РФ заявлял министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, руководство республики не видит никаких признаков предполагаемой подготовки РФ к нападению на балтийские или другие страны НАТО.

Маргус Цахкна

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что последние выступления политиков Прибалтики вовсе не означают изменения их взглядов на украинский конфликт. Скорее, полагает эксперт, они «виляют хвостом» перед президентом США Дональдом Трампом.

«Во-первых, Трамп Зеленского не любит, просто терпеть не может. Во-вторых, Трамп — самое важное лицо в НАТО, а прибалты без НАТО — пустое место. Поэтому власти Латвии и Эстонии публично Зеленского осаживают. Но это не значит, что они Киев не поддерживают», — пояснил эксперт.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник придерживается схожего мнения.

«Прибалты учатся у Трампа напускать политического тумана. Сегодня говорят одно, завтра — прямо противоположное, думают при этом третье, а делают четвертое. Вот именно на их действия и нужно смотреть», — заметил он в беседе с NEWS.ru.

Чего России стоит ждать от Прибалтики

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в середине апреля обратил внимание, что в последнее время участились случаи, когда удары украинских БПЛА по РФ осуществляются через Финляндию или балтийские страны. Он подчеркнул, что государства региона могут намеренно предоставлять Киеву свое воздушное пространство, а также напомнил: Россия имеет право на самооборону.

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО, профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru отметил, что на территории Латвии и Литвы также расположены заводы по производству БПЛА для украинской армии.

«Очевидно, что с нами уже ведут войну», — подчеркнул он.

Военнослужащий ВСУ

По словам аналитика, страны Балтии — фактически главный форпост НАТО у российских границ.

«Еще в 2024 году в эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн. На базе этого учреждения специалисты НАТО проводят исследования в области радиоэлектронной борьбы. Наработки предоставят как эстонским военнослужащим, так и военным из других стран. В киберцентре НАТО обучаются курсанты и офицеры военной академии, военнослужащие Сил обороны Эстонии и других членов Альянса», — добавил Артамонов.

Элитолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев объяснил NEWS.ru, что любые действия Прибалтики против РФ продиктованы «иррациональным страхом», который вовсе никуда не делся.

«Я работал в Прибалтике и убедился, что они на самом деле нас очень боятся: мол, придем и захватим. Живое воплощение этого страха — глава европейской дипломатии Кая Каллас. Кроме „российской угрозы“ она ни о чем не думает и ни о чем не говорит», — считает эксперт.

При этом сами прибалты, уверен Журавлев, воевать с Россией боятся. Но они будут «рады», если такой конфликт разожгут другие, поэтому и участвуют в различного рода провокациях.

В готовности балтийских государств поддержать чужое нападение на РФ уверен и Колесник.

«Прибалты продвигают линию Великобритании на войну против России. Они вполне могут стать провокаторами, с которых военные действия и начнутся», — заключил депутат.

Читайте также:

Мятеж наемников ВСУ под Харьковом: Киев бессилен перед толпой отморозков

Мерц вызвал дух Гитлера: немцы оголодают, замерзнут, но будут мстить РФ

«Когда Украина кончится». Польша готовится к войне с РФ: что известно