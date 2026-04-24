24 апреля 2026 в 03:17

Названы даты июньских длинных выходных в 2026 году

Россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня

Россияне в начале лета смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выходные будут связаны с празднованием Дня России.

Доцент напомнил, что нерабочие праздничные дни отмечены в Трудовом кодексе России. Среди них есть День России, который отмечается 12 июня.

Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня, — рассказал Балынин.

Эксперт уточнил, что до июньских праздников россиян ждут еще два периода трехдневного отдыха в мае. Так, первые длинные выходные ожидаются ко Дню весны и труда. Они продлятся с 1 по 3 мая.

Следующие трехдневные выходные запланированы на празднование Дня Победы. В этом случае россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил о сокращенных рабочих днях 30 апреля и 8 мая. Помимо длинных выходных, россияне будут работать на один час меньше независимо от изначальной длины рабочего дня сотрудника.

