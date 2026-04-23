23 апреля 2026 в 15:08

«Придем и захватим»: элитолог объяснил агрессию Прибалтики в адрес России

Элитолог Журавлев: нападки Прибалтики на РФ связаны с иррациональным страхом

Все действия Прибалтики, направленные против России, связаны с иррациональным страхом стран региона по отношению к РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, особенно ярко эта боязнь проявляется у некоторых представителей политических элит.

Я работал в Прибалтике и убедился, что они на самом деле нас очень боятся, мол, придем и захватим. Живое воплощение этого страха — глава европейской дипломатии Кая Каллас. Кроме российской угрозы она ни о чем не думает и ни о чем не говорит, — заметил собеседник.

При этом Журавлев уверен, что прибалты боятся открытого противостояния с Россией. С другой стороны, они охотно поддержали бы другие страны, готовые развязать с ней войну. Этим, считает эксперт, объясняется участие стран Балтии в различного рода провокациях — в том числе в сотрудничестве с Украиной.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко назвал страны НАТО, которые могут попытаться блокировать Калининград. По его словам, плацдармами для таких действий способны выступить Польша, балтийские республики и Германия.

Кристина Воронина
