Опубликованы расшифровки разговоров близкого к Зеленскому бизнесмена

Экс-прокурор САП Украины Станислав Броневицкий опубликовал, как утверждается, новые расшифровки разговоров бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к президенту Владимиру Зеленскому, сообщила газета «Страна». По словам Броневицкого, тексты получены из источников в правоохранительных органах.

В публикации речь идет о предполагаемых разговорах Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым и главой агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым. Разговоры датированы 8 июля 2025 года.

В расшифровках обсуждаются выплаты из бюджета Минобороны волонтеру Марии Берлинской. Также затрагивается тема возможного влияния на решения по закупкам бронежилетов.

В одном из фрагментов Миндич спрашивает Умерова о выплатах Берлинской, на что Умеров уточнил, выплачивается ли ей зарплата. После чего Миндич сказал, что он ей и платит.

Далее утверждается, что «Маша» получает сумму 20, но чего именно, в тексте не указано. Кроме того, Миндич просит устроить на работу некого «Миколу», который «попросит только три».

В расшифровках говорится, что Миндич упоминает вложения в размере $300 млн в бронежилеты. По этому поводу министр обороны, как видно из публикации, связывался с главой агентства оборонных закупок.

