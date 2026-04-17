Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода

Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода Суд продлил арест Тимуру Иванову на шесть месяцев по делу о взятках

Симоновский суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову еще на шесть месяцев, сообщил ТАСС один из участников процесса. Решение принято перед рассмотрением второго уголовного дела экс-чиновника.

Суд только что продлил срок меры пресечения Тимуру Иванову на шесть месяцев, — сказал журналистам собеседник.

Иванов обвиняется в получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также в незаконном хранении и изготовлении оружия. Ранее прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу.

В рамках того же дела проходит бизнесмен Александр Фомин, признавший вину в даче взятки за попустительство по службе. На заседании 17 апреля защита Фомина просила суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на признание вины и полное содействие следствию.

Ранее сообщалось, что Иванов, уже осужденный за растрату, пошел на сделку со следствием по второму уголовному делу. Взамен на сотрудничество ему могут переквалифицировать обвинение с получения взяток на злоупотребление должностными полномочиями.