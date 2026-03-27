27 марта 2026 в 23:21

Тимур Иванов заключил досудебное соглашение

Экс-замминистра обороны Иванов заключил соглашение ради смягчения обвинений

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, уже осужденный за растрату, пошел на сделку со следствием по второму уголовному делу. Взамен на сотрудничество ему могут переквалифицировать обвинение с получения взяток на злоупотребление должностными полномочиями, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иванов и его защита ознакомились с материалами дела, в котором фигурируют три эпизода получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере и незаконное хранение оружия. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В случае если надзорный орган не усмотрит никаких нарушений, дело направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), — рассказал собеседник агентства.

Иванов был приговорен к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». При этом ранее защита обжаловала этот приговор в кассационной инстанции. Адвокат Денис Балуев сообщил, что он настаивает на отмене решения апелляции и оправдании подзащитного.

До этого Иванов попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. По его словам, таким образом будут «осуществлены его права».

Тимур Иванов заключил досудебное соглашение
