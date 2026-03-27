Тимур Иванов заключил досудебное соглашение

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, уже осужденный за растрату, пошел на сделку со следствием по второму уголовному делу. Взамен на сотрудничество ему могут переквалифицировать обвинение с получения взяток на злоупотребление должностными полномочиями, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иванов и его защита ознакомились с материалами дела, в котором фигурируют три эпизода получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере и незаконное хранение оружия. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В случае если надзорный орган не усмотрит никаких нарушений, дело направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), — рассказал собеседник агентства.

Иванов был приговорен к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». При этом ранее защита обжаловала этот приговор в кассационной инстанции. Адвокат Денис Балуев сообщил, что он настаивает на отмене решения апелляции и оправдании подзащитного.

До этого Иванов попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. По его словам, таким образом будут «осуществлены его права».