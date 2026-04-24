24 апреля 2026 в 01:06

В Госдуме прокомментировали новый пакет санкций ЕС против России

Депутат Шеремет заявил, что 20-й пакет санкций ЕС сыграет с Европой злую шутку

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый пакет санкций Европейского союза против России приведет к негативным последствиям для самой Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, такая политика ЕС наносит ущерб его собственным странам и гражданам.

Евросоюз очередными санкциями работает исключительно против себя и благосостояния своего населения. Эти санкции сыграют с ними злую шутку, — сказал он.

В четверг страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России. В Евросовете назвали его крупнейшим за последние два года.

По мнению депутата, новые ограничительные меры могут сказаться на экономической, политической и культурной ситуации в Европе. И динамика будет отрицательной.

По его словам, Россия уже адаптировалась к санкционному давлению и смогла перестроить направления внешней торговли.

Россию не запугать санкциями. А вот Европа санкционной политикой продолжает деградировать, — отметил Шеремет.

Ранее Евросоюз добавил в список санкций несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Так, под ограничения подпали Туапсинский, Ачинский, Афипский и Комсомольский НПЗ.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

