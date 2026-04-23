23 апреля 2026 в 18:56

Евросоюз внес в список санкций российские НПЗ

ЕС внес в список санкций Туапсинский, Афипский и Комсомольский НПЗ

Евросоюз внес в санкционный список несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, данные об этом опубликованы ЕС. В частности, под ограничения подпали Туапсинский, Ачинский, Афипский и Комсомольский НПЗ.

Евросоюз также намерен внести в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Ранее стало известно, что Брюссель расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. Теперь запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ. Помимо санкций ЕС также согласовал Украине новый пакет финансовой поддержки. Кредит Киеву составил €90 млрд (7,9 трлн рублей).

Тем временем Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун. В Брюсселе подчеркнули, что порт третьей страны включен в санкционный список впервые за все время.

Европа
НПЗ
Евросоюз
санкции
