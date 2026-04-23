Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части

Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова заключили под стражу в Москве по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщили в СК. По версии следствия, в 2024–2025 годах он получил от коммерческих фирм более 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленобласти.

Также он обещал не инициировать прокурорские проверки и не привлекать взяткодателей к ответственности за нарушения экологического законодательства. Уголовное дело расследуется Главным военным следственным управлением СК России.

В результате преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере, — говорится в публикации.

Ранее суд в приговорил 6,5 года колонии бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Варенцова по делу о махинациях на 356 млн рублей. Его также лишили воинского звания «генерал-майор» и государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.