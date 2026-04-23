Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 20:39

Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части

СК: природоохранного прокурора Ленобласти Зобова заключили под стражу в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова заключили под стражу в Москве по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщили в СК. По версии следствия, в 2024–2025 годах он получил от коммерческих фирм более 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленобласти.

Также он обещал не инициировать прокурорские проверки и не привлекать взяткодателей к ответственности за нарушения экологического законодательства. Уголовное дело расследуется Главным военным следственным управлением СК России.

В результате преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере, — говорится в публикации.

Ранее суд в приговорил 6,5 года колонии бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Варенцова по делу о махинациях на 356 млн рублей. Его также лишили воинского звания «генерал-майор» и государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.

Регионы
Минобороны
Следственный комитет
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.