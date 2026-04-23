Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 19:45

Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом

Суд в Тбилиси приговорил экс-главу МО Грузии Бурчуладзе к 10 годам тюрьмы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам лишения свободы по делу о легализации незаконных доходов и злоупотреблении служебным положением, сообщил телеканал «Рустави-2». Задержанные вместе с ним сообщники получили по восемь лет тюрьмы.

Следствием установлено, что Бурчуладзе вместе с высокопоставленными сотрудниками ведомства и родственником создал схему приобретения МРТ-аппарата, ограничив конкуренцию. Оборудование было куплено за 3,94 млн лари (109 млн рублей) при реальной рыночной стоимости в 2,6 млн (72 млн рублей).

Кроме того, в январе 2025 года экс-министр купил дом с участком в Испании стоимостью более €500 тыс. (43,7 млн рублей), но не указал это имущество в декларации. Для сокрытия происхождения денег его семья в декабре 2024 года оформила фиктивный договор дарения недвижимости в Грузии. Суд постановил конфисковать у Бурчуладзе дом и землю в Испании, а также дом, автостоянку и участок в Тбилиси.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд лишил бывшего замминистра обороны России Павла Попова звания генерала и признал его виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях, приговорив к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта оштрафовали на 85 млн рублей.

Мир
Грузия
суды
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Общество

Мир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.