В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести для студентов очной формы обучения возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% за два часа до отправления, передает ТАСС. По данным журналистов, соответствующее письмо направили главе РЖД Олегу Белозерову.

Такой механизм мог бы применяться как дополнительная специальная акция и не отменял бы уже действующую 15% скидку по «Студенческой карте», — говорится в обращении.

