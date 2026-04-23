23 апреля 2026 в 20:11

В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести для студентов очной формы обучения возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% за два часа до отправления, передает ТАСС. По данным журналистов, соответствующее письмо направили главе РЖД Олегу Белозерову.

Такой механизм мог бы применяться как дополнительная специальная акция и не отменял бы уже действующую 15% скидку по «Студенческой карте», — говорится в обращении.

Ранее Минпромторг РФ не предлагал вводить запрет скидок на маркетплейсах, заявил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов. Он напомнил, что министерство выступает за согласование скидок с продавцами товаров.

Тем временем член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что вышедшие на пенсию россияне освобождаются от уплаты за квартиру, дом и гараж, а также могут не платить земельный налог за шесть соток. Помимо этих налоговых послаблений пожилым гражданам полагается еще целый ряд мер поддержки, указал он.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
