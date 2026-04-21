В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах Минпромторг опроверг информацию о запрете скидок на маркетплейсах

Минпромторг РФ не предлагал вводить запрет скидок на маркетплейсах, заявил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов. Он напомнил, что министерство выступает за согласование скидок с продавцами товаров, передает ТАСС.

В том законопроекте <...> есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами. Это никакой не запрет, — сказал Чекушов.

Замглавы министерства отметил, что Wildberries уже реализовал право продавца отказываться от снижения цены за счет площадки без последующего ухудшения работы. Требование для всех крупных площадок утвердили протоколом комиссии по саморегулированию в стандартах добросовестных практик. Чекушов подчеркнул, что министерство движется с бизнесом в одном направлении и надеется на продолжение конструктивного диалога.

Ранее экономист Лариса Каменская заявила, что предлагаемые Минпромторгом изменения правил торговли на маркетплейсах могут привести к подорожанию товаров на 15%. По ее словам, запрет площадкам влиять на конечную стоимость приведет к ограничению кешбэков, акций и скидок, что усложнит работу селлеров.