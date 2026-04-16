16 апреля 2026 в 19:29

Захарова раскрыла, как Грузия может попасть в список недружественных стран

Если Грузия вступит в ЕС, то она попадет в список недружественных для России стран, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это привело бы к некоторым последствиям для грузинских производителей, которые поставляют продукцию в РФ.

России пришлось бы включить — я не говорю, что мы это хотим сделать, — <...> пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами, — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Грузии предстоит столкнуться с серьезными последствиями, если власти страны не вернутся на проевропейский путь. По его словам, страны Запада хотят сохранить хорошие отношения с Тбилиси.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия приостановила действие безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Теперь для поездок в страны Шенгенской зоны с официальными целями им потребуется оформлять визу. В свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые европейские лидеры готовы ввести танки в страну под предлогом «установления демократии».

