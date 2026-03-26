«Вернуться на путь»: генсек НАТО пригрозил Грузии из-за Европы

Грузии предстоит столкнуться с серьезными последствиями, если власти страны не вернутся на проевропейский путь, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции. По его словам, которые передает Reuters, страны Запада хотят сохранить хорошие отношения с Тбилиси.

Мы считаем, что есть смысл сохранять эти отношения. Но, конечно, мы также должны признавать недавние события, и именно поэтому мы призываем Грузию вернуться на путь более проевропейского, ориентированного на Европу подхода. <...> Есть серьезные последствия, если этого не произойдет, — сказал он.

Отношения между Грузией и Евросоюзом осложнились после принятия в мае 2024 года закона об иноагентах. В ноябре того же года премьер Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. В Брюсселе критикуют Тбилиси за так называемый откат демократии и антизападную риторику.

Ранее мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал полным бредом доклад ОБСЕ о ситуации в Грузии. Документ, опубликованный 12 марта, содержит рекомендации отменить законы об иноагентах и о защите семейных ценностей, а также призывает провести новые парламентские выборы под международным контролем.