26 марта 2026 в 18:01

«Вернуться на путь»: генсек НАТО пригрозил Грузии из-за Европы

Рютте пригрозил Грузии последствиями в случае отказа от проевропейского пути

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Грузии предстоит столкнуться с серьезными последствиями, если власти страны не вернутся на проевропейский путь, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции. По его словам, которые передает Reuters, страны Запада хотят сохранить хорошие отношения с Тбилиси.

Мы считаем, что есть смысл сохранять эти отношения. Но, конечно, мы также должны признавать недавние события, и именно поэтому мы призываем Грузию вернуться на путь более проевропейского, ориентированного на Европу подхода. <...> Есть серьезные последствия, если этого не произойдет, — сказал он.

Отношения между Грузией и Евросоюзом осложнились после принятия в мае 2024 года закона об иноагентах. В ноябре того же года премьер Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. В Брюсселе критикуют Тбилиси за так называемый откат демократии и антизападную риторику.

Ранее мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал полным бредом доклад ОБСЕ о ситуации в Грузии. Документ, опубликованный 12 марта, содержит рекомендации отменить законы об иноагентах и о защите семейных ценностей, а также призывает провести новые парламентские выборы под международным контролем.

Грузия
НАТО
Европа
Евросоюз
Марк Рютте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

