Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 20:54

«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «возостем»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В эфире радиостанции УВБ-76, известной в народе как «радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», прозвучал сигнал «возостем», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщение было зафиксировано в четверг, 23 апреля, в 19:42 мск.

НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077, — сказано в сообщении.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения. В эфире прозвучали слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский» и «майнокурс».

До этого в эфире радиостанции УВБ-76 появилось слово «алиментный». Сообщение было зафиксировано в 12:51 мск. Также два зашифрованных сигнала были переданы в эфир «радиостанцией Судного дня» менее чем за полтора часа. Первое сообщение прозвучало в 12:52 мск и содержало кодовое слово «люсоштоф». Второй зашифрованный сигнал передан в 14:12 мск. Тогда в эфире прозвучало слово «ассамблея».

Общество
УВБ-76
радиостанции
сообщения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.