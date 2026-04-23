«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «возостем»

В эфире радиостанции УВБ-76, известной в народе как «радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», прозвучал сигнал «возостем», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщение было зафиксировано в четверг, 23 апреля, в 19:42 мск.

НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077, — сказано в сообщении.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения. В эфире прозвучали слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский» и «майнокурс».

До этого в эфире радиостанции УВБ-76 появилось слово «алиментный». Сообщение было зафиксировано в 12:51 мск. Также два зашифрованных сигнала были переданы в эфир «радиостанцией Судного дня» менее чем за полтора часа. Первое сообщение прозвучало в 12:52 мск и содержало кодовое слово «люсоштоф». Второй зашифрованный сигнал передан в 14:12 мск. Тогда в эфире прозвучало слово «ассамблея».