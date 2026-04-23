Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши Военэксперт Дандыкин: учения Франции и Польши приведут к обострению на Балтике

Совместные ядерные учения Франции и Польши приведут к обострению ситуации на Балтике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга запаса заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Он описал возможный сценарий маневров.

НАТО и ЕС во время совместных учений будут отрабатывать взятие Калининграда. Но, конечно, не напрямую угрожать. Легенда учений будет такая: провокация, Россия якобы «нападает», они отбивают атаку и переходят в наступление. Появление в этом регионе французских самолетов как носителей ядерных бомб — это, безусловно, обострение ситуации на Балтике, — подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта, страны Европы очень хотят сделать Балтийское море полностью «натовским». Он не исключил, что к маневрам может присоединиться Германия.

Швеция тоже может подтянуться. А у нее достаточно приличный военный флот, и надводный, и подводный, — добавил Дандыкин.

Ранее сообщения о совместных ядерных учениях Франции и Польши прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Европа стремится к милитаризации и нуклеаризации, что вызывает опасения в сфере безопасности.