Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 20:32

Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьники, которые не смогли успешно сдать ОГЭ, получат возможность осваивать рабочие специальности параллельно с подготовкой к пересдаче экзаменов, заявил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул важность сохранения подростков в образовательной среде.

По словам министра, такой подход позволит выпускникам не выпадать из учебного процесса и одновременно получать навыки, востребованные в их регионе. По завершении программы обучения девятиклассники смогут получить официальное свидетельство о присвоении профессиональной квалификации.

Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но и осваивают востребованные в их регионе профессии, — пояснил Кравцов.

Ранее телеведущий Михаил Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ, так как они не имеют ничего общего с образованием. По словам звезды и отца троих детей, эти экзамены похожи на издевательство над школьниками, которые зарабатывают перед их сдачей «депрессию и понос», заучивая ответы, а потом забывают все пройденное в школе сразу после сдачи.

Минпросвещения
школьники
экзамены
Власть
Самое популярное
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.