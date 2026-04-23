Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию

Школьники, которые не смогли успешно сдать ОГЭ, получат возможность осваивать рабочие специальности параллельно с подготовкой к пересдаче экзаменов, заявил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул важность сохранения подростков в образовательной среде.

По словам министра, такой подход позволит выпускникам не выпадать из учебного процесса и одновременно получать навыки, востребованные в их регионе. По завершении программы обучения девятиклассники смогут получить официальное свидетельство о присвоении профессиональной квалификации.

Они не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но и осваивают востребованные в их регионе профессии, — пояснил Кравцов.

Ранее телеведущий Михаил Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ, так как они не имеют ничего общего с образованием. По словам звезды и отца троих детей, эти экзамены похожи на издевательство над школьниками, которые зарабатывают перед их сдачей «депрессию и понос», заучивая ответы, а потом забывают все пройденное в школе сразу после сдачи.