«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ

Телеведущий Михаил Полицеймако в разговоре с NEWS.ru призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ, так как они не имеют ничего общего с образованием. Разговор с отцом трех детей состоялся в МИА «Россия сегодня» в преддверии 50-летнего юбилея актера. По словам Полицеймако, такие экзамены похожи на издевательство над школьниками.

Первое, что нужно отменить — это ОГЭ и ЕГЭ. Это я говорю как отец троих детей. Это издевательство, которое не имеет никакого отношения к образованию. Извините меня, если я покажусь вам каким-то грубым и резким в свой юбилей. Это издевательство над детьми, это не имеет никакого отношения к образованию. Человек учит 300 билетов. У него значит проявляется гастрит, депрессия, понос. После этого он эти билеты сдает и сразу забывает об этом на всю оставшуюся жизнь. Зачем это придумано все, непонятно, — объяснил актер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии. Также профориентационные тесты могут помочь выбрать подходящее направление для обучения.