06 апреля 2026 в 15:24

«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Телеведущий Михаил Полицеймако в разговоре с NEWS.ru призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ, так как они не имеют ничего общего с образованием. Разговор с отцом трех детей состоялся в МИА «Россия сегодня» в преддверии 50-летнего юбилея актера. По словам Полицеймако, такие экзамены похожи на издевательство над школьниками.

Первое, что нужно отменить — это ОГЭ и ЕГЭ. Это я говорю как отец троих детей. Это издевательство, которое не имеет никакого отношения к образованию. Извините меня, если я покажусь вам каким-то грубым и резким в свой юбилей. Это издевательство над детьми, это не имеет никакого отношения к образованию. Человек учит 300 билетов. У него значит проявляется гастрит, депрессия, понос. После этого он эти билеты сдает и сразу забывает об этом на всю оставшуюся жизнь. Зачем это придумано все, непонятно, — объяснил актер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии. Также профориентационные тесты могут помочь выбрать подходящее направление для обучения.

Культура
ОГЭ
ЕГЭ
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

