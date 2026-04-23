Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья

Российское правительство направило 1,2 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей из приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что отдохнуть в разных регионах страны смогут более 16 тыс. человек.

Мы подавали заявку в правительство РФ на эти средства, чтобы так же, как и в прошлом году, отправить наших ребят из приграничья, детей участников СВО и из многодетных семей в детские лагеря и санатории Краснодарского края, Крыма и в другие регионы страны. Рассчитываем, что отдохнуть смогут более 16 тыс. ребят, — заявил Гладков.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил мнение, что льготная ипотека под 2% должна распространяться и на участников СВО. Он также призвал отменить территориальный ценз, чтобы военнослужащие могли покупать жилье в любом регионе.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15%. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Регионы
Правительство РФ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
