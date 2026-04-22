Новак объяснил, почему российский газ сейчас востребован в мире Новак: спрос на российский СПГ в мире растет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире сейчас высок, в том числе востребован и российский СПГ, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, такая ситуация наблюдается из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Сейчас на самом деле спрос высокий на сжиженный природный газ, как вы знаете, в результате возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке. Поэтому российский сжиженный природный газ востребован, и понятно, что у нас есть ряд проектов, с которых идут поставки различным потребителям и покупателям, это коммерческий вопрос, — сказал он.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна» и закрытия промышленных предприятий. Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что если Вашингтон как крупнейшая демократия принимает такие меры, то Брюссель обязан последовать этому примеру.

До этого сообщалось, что Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море.