23 апреля 2026 в 20:38

Евросоюз ограничил импорт российских металлов

Евросоюз наложил санкции на импорт российских металлов

ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций запретил импорт ряда металлов из России в различных формах, информация содержится в соответствующем документе. Под ограничения подпал ввоз необработанной платины, рафинированной и нерафинированной меди.

Также санкции ввели против импорта никелевых порошков и лома никеля, молибдена и алюминиевых порошков. Кроме того, среди них — карбонат магния, а также негашеная и гашеная известь.

Ранее сообщалось, что под санкции подпал рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Он прокомментировал решение Евросоюза словами «Мне по фигу». Артист подчеркнул, что западные ограничения никак не повлияют на его жизнь.

При этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что новые антироссийские санкции Евросоюза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Он напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.

Помимо санкций ЕС также согласовал Украине новый пакет финансовой поддержки. Кредит Киеву составил €90 млрд (7,9 трлн рублей).

