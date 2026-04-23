23 апреля 2026 в 21:23

Пушилин раскрыл последствия атаки ВСУ на ДНР

Пушилин: двое жителей ДНР пострадали из-за ВСУ

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двое мирных жителей пострадали из-за агрессии ВСУ в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Один из них был ранен в результате атаки БПЛА.

Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В селе Шахтерском Великоновоселковского муниципального округа в результате атаки БПЛА ВФУ на легковой автомобиль пострадал мужчина, — уточнил Пушилин.

По его словам, всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены детский сад в городе Снежное и школа в селе Осыково.

Ранее сообщалось, что украинские войска сконцентрировали в подконтрольной ВСУ северной части ДНР ударную группу операторов БПЛА. По информации российских силовых структур, речь шла преимущественно об элитных подразделениях. Таким образом ВСУ пытались выровнять тактическую ситуацию. В Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника. Основной удар пришелся по Донецку и Макеевке, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
