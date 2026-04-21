Стало известно, на что ВСУ сделало ставку в ДНР ТАСС: ВСУ сконцентрировали на севере ДНР ударную группу БПЛА

Украинские войска сконцентрировали в подконтрольной ВСУ северной части ДНР ударную группу операторов БПЛА. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет преимущественно об элитных подразделениях. Таким образом ВСУ пытаются выровнять тактическую ситуацию. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

На севере республики противник сделал упор на БПЛА. К фронту переброшено очень большое количество сил — большая ударная группа, куда входит в основном элита, — сказали в силовых структурах.

Ранее стало известно, что над территорией ДНР удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников ВСУ самолетного типа. Уточняется, что дроны нейтрализованы с использованием системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника. Основной удар пришелся по Донецку и Макеевке, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.