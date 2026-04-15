«Купол Донбасса» не дал ВСУ учинить ужас в ДНР Средства ПВО уничтожили над территорией ДНР за сутки 16 БПЛА ВСУ

За прошедшие сутки над территорией ДНР удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в штабе обороны региона. Там уточнили, что дроны нейтрализованы с использованием системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в Каменске-Шахтинском в ходе отражения ночной атаки. Он уточнил, что пока информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует, однако она продолжает уточняться.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Стародубском муниципальном округе в селе Стратива атака дронов-камикадзе привела к ранению медсестры местной амбулатории. По его данным, удар был нанесен беспилотниками со стороны Украины.