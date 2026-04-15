15 апреля 2026 в 08:24

«Купол Донбасса» не дал ВСУ учинить ужас в ДНР

Средства ПВО уничтожили над территорией ДНР за сутки 16 БПЛА ВСУ

За прошедшие сутки над территорией ДНР удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в штабе обороны региона. Там уточнили, что дроны нейтрализованы с использованием системы «Купол Донбасса», а также силами ПВО и сводных мобильных огневых групп.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в Каменске-Шахтинском в ходе отражения ночной атаки. Он уточнил, что пока информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует, однако она продолжает уточняться.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Стародубском муниципальном округе в селе Стратива атака дронов-камикадзе привела к ранению медсестры местной амбулатории. По его данным, удар был нанесен беспилотниками со стороны Украины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвич разбогател на 33 млн рублей, не угадав числа в лотерейном билете
«Его право»: Лавров оценил нежелание нового премьера Венгрии звонить Путину
Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал три диверсионные группы ВСУ
Венгры возмутились реакцией фон дер Ляйен, Сороса и Клинтон
Два человека погибли при взрыве газа в Новой Москве
«Купол Донбасса» не дал ВСУ учинить ужас в ДНР
Энергодар полностью погрузился во тьму
Лавров раскрыл условия для возвращения американского бизнеса в Россию
Отделения банков стали «исчезать» в России
Небо над двумя российскими городами временно закрыли для полетов
«Лисьи норы» ВСУ и жесткий снарядный голод: новости СВО к утру 15 апреля
Лавров рассказал о планах Запада на новый военный блок с Украиной
Сразу четыре российских аэропорта закрыли для самолетов
Россиянам предложили полезную альтернативу привычному кофе на вынос
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 апреля: инфографика
США предлагали России признать де-юре ситуацию на Украине
Российские средства ПВО уничтожили 85 беспилотников за ночь
Пентагон увеличил затраты на создание беспилотников в 242 раза
Названа европейская альтернатива Турции, для которой не требуется виза
Лавров раскрыл всю правду об отношениях России и США при Байдене
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

