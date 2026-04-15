Российский регион отразил смертоносную атаку

Беспилотные аппараты были уничтожены в Каменске-Шахтинском во время отражения ночной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо разрушениях на земле отсутствуют и будут дополнительно уточняться.

Ранее Слюсарь информировал, что 10 апреля над Ростовской областью уничтожили более 50 украинских беспилотников, а их обломки привели к незначительным повреждениям на земле и на воде. В Чертковском районе, в селе Шептуховка, при падении фрагментов дрона было повреждено остекление одного окна в частном доме.

Также в акватории Таганрогского залива из-за падения обломков украинского беспилотника получил повреждения сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от побережья. Возникшее возгорание полностью локализовали.