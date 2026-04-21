В ЕС признали, что санкции против Грузии тормозит одна страна Каллас рассказала о попытке ввести санкции против Грузии

Большинство стран Евросоюза поддерживают введение санкций против Грузии, однако одно государство блокирует принятие таких мер, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В ЕС обсуждали ограничительные меры в отношении тех, кого в Брюсселе считают причастными к действиям против оппозиции и свободных СМИ.

Да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран за и одна против, — заявила Каллас, отвечая на вопрос о настроениях в Евросоюзе по санкциям против Грузии.

Еврокомиссия 6 марта приостановила безвизовый режим для владельцев служебных, официальных и дипломатических паспортов Грузии. В ЕК объяснили решение тем, что Грузия якобы систематически и преднамеренно нарушает обязательства, взятые в рамках безвизового режима в сфере демократии и основных прав.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Грузия станет частью ЕС, то она попадет в список недружественных стран для РФ. Она отметила, что это привело бы к некоторым последствиям для грузинских производителей, которые поставляют продукцию в Россию.