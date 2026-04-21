21 апреля 2026 в 23:03

В ЕС признали, что санкции против Грузии тормозит одна страна

Большинство стран Евросоюза поддерживают введение санкций против Грузии, однако одно государство блокирует принятие таких мер, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В ЕС обсуждали ограничительные меры в отношении тех, кого в Брюсселе считают причастными к действиям против оппозиции и свободных СМИ.

Да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран за и одна против, — заявила Каллас, отвечая на вопрос о настроениях в Евросоюзе по санкциям против Грузии.

Еврокомиссия 6 марта приостановила безвизовый режим для владельцев служебных, официальных и дипломатических паспортов Грузии. В ЕК объяснили решение тем, что Грузия якобы систематически и преднамеренно нарушает обязательства, взятые в рамках безвизового режима в сфере демократии и основных прав.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Грузия станет частью ЕС, то она попадет в список недружественных стран для РФ. Она отметила, что это привело бы к некоторым последствиям для грузинских производителей, которые поставляют продукцию в Россию.

В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
