28 марта 2026 в 15:22

Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Захарова: удары по атомным объектам в Иране грозят радиационным заражением

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Атаки на ядерные объекты Ирана способны обернуться масштабным радиоактивным заражением, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, противники Тегерана повышают ставки в вооруженном конфликте, несмотря на вероятность серьезных последствий.

Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке, невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения, — сказала она.

Ранее Захарова заявила на брифинге, что в результате ракетных ударов США и Израиля по Ирану пострадали не только административные строения, но и уникальные архитектурные памятники. Дипломат отметила, что многие из этих объектов внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, под бомбардировками оказались памятники истории в Тегеране.

Кроме того, она заявила, что США и Израиль стремятся свергнуть легитимное руководство Ирана из-за отказа Тегерана подчиняться коллективному Западу. По словам дипломата, Тель-Авив и Вашингтон попирают нормы международного права.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

