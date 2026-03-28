Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Атаки на ядерные объекты Ирана способны обернуться масштабным радиоактивным заражением, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, противники Тегерана повышают ставки в вооруженном конфликте, несмотря на вероятность серьезных последствий.

Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке, невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения, — сказала она.

Ранее Захарова заявила на брифинге, что в результате ракетных ударов США и Израиля по Ирану пострадали не только административные строения, но и уникальные архитектурные памятники. Дипломат отметила, что многие из этих объектов внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, под бомбардировками оказались памятники истории в Тегеране.

Кроме того, она заявила, что США и Израиль стремятся свергнуть легитимное руководство Ирана из-за отказа Тегерана подчиняться коллективному Западу. По словам дипломата, Тель-Авив и Вашингтон попирают нормы международного права.