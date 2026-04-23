В Тегеране на главные площади вывезли мощные ракеты Иранские военные выкатили новейшие ракеты на главные площади Тегерана

Иранские военные вывезли на центральные площади Тегерана новейшие ракеты местного производства, передает Sabrin News. Демонстрация вооружения прошла во время массовых митингов в поддержку Исламской Республики и ее союзников.

Отмечается, что ракета «Кадр-110» была представлена на площади Ванак, а на площадь Исламской Революции доставили ракету «Хоррамшахр-4». Вооружение находилось среди собравшихся на площади патриотически настроенных толп, подчеркнул американский политик Джексон Хинкл.

Ранее Иран заявил, что не признает объявленное США прекращение огня. Согласно данным местных СМИ, Тегеран считает, что одностороннее заявление Белого дома не имеет обязательной силы, поэтому власти будут действовать исходя из собственных национальных интересов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.

Кроме того, аналитики предположили, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между сторонами. Тегеран относится с глубоким недоверием к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили эту неопределенность.