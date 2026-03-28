Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана Захарова: атаки на атомные объекты Ирана идут вразрез с ДНЯО

Удары по мирным атомным объектам на территории Ирана перечеркивают механизмы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба ведомства, такие атаки производятся в угоду геополитической конъюнктуре.

Атакующие мирные атомные объекты в Иране государства своими действиями попросту перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности, равно как и профильные нормы агентства, — констатировала Захарова.

Она добавила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Захарова отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

Кроме того, по словам дипломата, атаки на ядерные объекты Ирана способны обернуться масштабным радиоактивным заражением. Противники Тегерана повышают ставки в вооруженном конфликте, несмотря на вероятность серьезных последствий, подчеркнула она.