Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана

Атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке — невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция МАГАТЭ на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.