Лавров обвинил МАГАТЭ в неадекватности на фоне ситуации на Ближнем Востоке Лавров назвал неадекватной реакцию МАГАТЭ на ситуацию на Ближнем Востоке

Реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. В своем выступлении, которое транслируется на сайте МИД РФ, глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.

Министр констатировал, что под ударами, которые объявлены легитимными целями, находятся высшее иранское руководство, гражданская инфраструктура, а также объекты ядерной энергетики. При этом, как подчеркнул Лавров, эти ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ.

Причем руководство МАГАТЭ как-то очень, я бы сказал, неадекватно реагирует на прямые угрозы, которые создаются в результате развязанной агрессии для ядерной безопасности, — отметил Лавров.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.