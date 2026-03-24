24 марта 2026 в 12:40

Лавров обвинил МАГАТЭ в неадекватности на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. В своем выступлении, которое транслируется на сайте МИД РФ, глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.

Министр констатировал, что под ударами, которые объявлены легитимными целями, находятся высшее иранское руководство, гражданская инфраструктура, а также объекты ядерной энергетики. При этом, как подчеркнул Лавров, эти ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ.

Причем руководство МАГАТЭ как-то очень, я бы сказал, неадекватно реагирует на прямые угрозы, которые создаются в результате развязанной агрессии для ядерной безопасности, — отметил Лавров.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.

Звезду «Голден Стэйт» вынесли с площадки на носилках из-за травмы колена
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
ГД одобрила в I чтении проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
