23 апреля 2026 в 23:31

Трамп оценил идею ядерного удара по Ирану

Трамп исключил использование ядерного оружия против Ирана

Фото: Daniel Heuer — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Американского лидера спросили, рассматривает ли он такой вариант. В ответ Трамп резко отверг саму постановку вопроса.

Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?! — вопрошал американский лидер.

Он подчеркнул, что выступает против использования ядерного оружия в целом. По словам Трампа, оно не должно применяться никем в мире.

Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому, — заявил глава администрации Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что жители Ирана «понятия не имеют, кто их лидер». Он объяснил, что страна пребывает в глубоком политическом и военном кризисе, а его руководство обезглавлено.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с заявлением, что Трамп не устанавливал жестких сроков для Ирана по передаче предложения о сделке. По ее словам, временные рамки, которые обсуждались в СМИ, не соответствуют действительности.

