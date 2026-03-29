29 марта 2026 в 13:16

Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появились кадры уничтоженного в ходе ракетной атаки Ирана самолета Boeing E-3 Sentry, передает RT. «Важнейший» американский самолет был поврежден при ударе Тегерана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Отмечается, что борт играл ключевую роль в управлении боевым пространством и отслеживании БПЛА.

Уточняется, что бортовой номер на снимках совпадает с номером самолета, прибывшего на объект. На фотографиях видны обгоревшая часть фюзеляжа и отделившаяся хвостовая часть.

Вашингтон признавал лишь факт повреждения судна в результате иранского удара, однако новые кадры, по мнению военкора Юрия Котенка, подтверждают, что самолет-радар стал неремонтопригодным. Масштаб разрушений конструкции и дороговизна ремонта делают дальнейшую эксплуатацию «важнейшего» самолета невозможной.

Ранее армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в ОАЭ и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах воздушно-космической промышленности США в регионе.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
