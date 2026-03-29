«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана Путин признался, что ему неудобно перед Эйфманом из-за «Дворца танца»

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неудобно перед балетмейстером Борисом Эйфманом за задержки в строительстве «Дворца танца», передает автор ИС «Вести» Павел Зарубин. Глава государства отметил, что завершить проект не могут уже 20 лет.

Этот театр строят-строят уже 20 лет. С ума сойти. Неудобно даже перед ним, честное слово, — отметил Путин.

