29 марта 2026 в 15:12

«Ничего не знает»: в ГД жестко прошлись по новости о разблокировке Telegram

Депутат Ющенко усомнился в достоверности сообщений о разблокировке Telegram

Сообщения о возможной разблокировке Telegram — это, скорее всего, информационный шум, сообщил депутат Александр Ющенко в разговоре с «Подъемом». Он также подтвердил, что администрации платформы пора работать в рамках российского законодательства.

Вот человек, который что-то такое говорит, вот он точно ничего не знает. <...> У меня есть большие сомнения, что он что-то знает. <...> Вот когда выполнит Telegram все законы, надеюсь, все будет в порядке. Мы можем только надеяться, а точно — никто не может знать, потому что центр принятия решений нам неизвестен. Но это точно не СПЧ, — сказал он.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил высокую вероятность восстановления работы Telegram. По его словам, есть надежда, что администрация все-таки выполнит требования российского законодательства. Ионов добавил, что на площадке по-прежнему можно найти каналы которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны

До этого пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram. Более сотни жалоб поступило буквально за час. Лидером по числу обращений стала Москва, где было зафиксировано 27% от общего количества жалоб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 19%, замыкает тройку лидеров Новосибирская область с результатом 10%.

