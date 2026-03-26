26 марта 2026 в 16:28

Telegram столкнулся с массовыми жалобами на сбои в работе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пользователи мессенджера Telegram массово фиксируют проблемы в его работе, сообщает мониторинговый сервис «Сбой.рф». По его данным, зафиксировано 102 жалобы за последние 60 минут.

Всего за текущий день специалистами портала зарегистрировано 564 обращения от граждан, столкнувшихся с неполадками в работе приложения. Больше всего сбоев пришлось на столичные регионы и крупные города-миллионники.

Согласно статистике за последние 12 часов, лидером по числу обращений стала Москва, где было зафиксировано 27% от общего количества жалоб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 19%, замыкает тройку лидеров Новосибирская область с результатом 10%.

Высокую активность также проявили пользователи из Ростовской (5%), Московской и Свердловской областей, а также Алтайского края (везде по 4%). Проблемы с доступом к мессенджеру отметили жители Краснодарского края, Челябинской и Самарской областей — на долю каждого из этих регионов пришлось по 3% от всех обращений.

Ранее масштабный сбой произошел и у «МегаФона», что вызвало волну обращений от абонентов. Зафиксировано 47 жалоб за 15 минут и 181 сообщение за сутки, при этом основная часть обращений пришлась на Москву с долей 48%.

Россия
приложения
мессенджеры
сбои
Telegram
«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

