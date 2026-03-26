Telegram столкнулся с массовыми жалобами на сбои в работе

Пользователи мессенджера Telegram массово фиксируют проблемы в его работе, сообщает мониторинговый сервис «Сбой.рф». По его данным, зафиксировано 102 жалобы за последние 60 минут.

Всего за текущий день специалистами портала зарегистрировано 564 обращения от граждан, столкнувшихся с неполадками в работе приложения. Больше всего сбоев пришлось на столичные регионы и крупные города-миллионники.

Согласно статистике за последние 12 часов, лидером по числу обращений стала Москва, где было зафиксировано 27% от общего количества жалоб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 19%, замыкает тройку лидеров Новосибирская область с результатом 10%.

Высокую активность также проявили пользователи из Ростовской (5%), Московской и Свердловской областей, а также Алтайского края (везде по 4%). Проблемы с доступом к мессенджеру отметили жители Краснодарского края, Челябинской и Самарской областей — на долю каждого из этих регионов пришлось по 3% от всех обращений.

Ранее масштабный сбой произошел и у «МегаФона», что вызвало волну обращений от абонентов. Зафиксировано 47 жалоб за 15 минут и 181 сообщение за сутки, при этом основная часть обращений пришлась на Москву с долей 48%.